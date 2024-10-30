Чи допоможе Захід військами через залучення КНДР до війни: що каже Зеленський

"Не впевнений, чесно кажучи. Я знаю, що всі ставляться до цього скептично й дуже обережно. І ми ніколи не наполягали, ніколи не проштовхували цю ідею й ніколи не говорили про неї детально. Я маю на увазі, що це дуже небезпечно", -сказав він.

За словами президента, коли не має такого рішення від лідерів і від суспільств, дуже небезпечно порушувати цю тему, тому що можна втратити будь-яку іншу підтримку.

"Ми не можемо порушувати цю тему. Це не може бути лише нашою публічною волею, тому що інакше це може зруйнувати всю іншу підтримку, і ми не можемо ризикувати втратою підтримки, як ми вже маємо", - констатував голова держави.