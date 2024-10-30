Поможет ли Запад войсками из-за привлечения КНДР к войне: что говорит Зеленский

"Не уверен, честно говоря. Я знаю, что все относятся к этому скептически и очень осторожно. И мы никогда не настаивали, никогда не проталкивали эту идею и никогда не говорили о ней подробно. Я имею в виду, что это очень опасно", - сказал он.

По словам президента, когда нет такого решения от лидеров и от обществ, очень опасно поднимать эту тему, потому что можно потерять любую другую поддержку.

"Мы не можем поднимать эту тему. Это не может быть только нашей публичной волей, потому что иначе это может разрушить всю другую поддержку, и мы не можем рисковать потерей поддержки, как у нас уже есть", - констатировал глава государства.