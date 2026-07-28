Чи дійсно на трасі Харків-Полтава "знищені всі АЗС": відповідь Синєгубова

Очільник ОВА запевнив, що паливна інфраструктура регіону працює у звичайному режимі. Він додав, що для збереження стабільної роботи заправок влада вже узгодила спеціальні заходи безпеки.

"Спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності. Дефіциту пального в регіоні немає", - заявив Синєгубов.

Також керівник ОВА подякував українським військовим за ефективний захист неба над Харківською областю та об'єктами інфраструктури.

За його словами, лише протягом останнього тижня сили протиповітряної оборони збили над Харковом та областю понад 100 ворожих повітряних цілей.

Що передувало

Вчора депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик заявив, що РФ знищила понад 80 автозаправних станцій на Харківщині. За його словами, маршрут Харків-Полтава залишився повністю без заправок.

"На сьогодні всі АЗС на трасі Харків-Київ, а саме на ділянці від Харкова до Полтави, повністю знищені: і в селищі Валки, і в місті Чутове, і далі дорогою до Полтави", - сказав він.