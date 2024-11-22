Чи дійсно РФ може вдарити по урядовому кварталу в Києві: думка експерта

За його словами, Росія дійсно може завдати удару по урядовому кварталу. Але це означатиме перехід не тих вигаданих "червоних ліній", які креслить Москва, а реальних "червоних ліній". Адже це буде удар по пунктах ухвалення рішень.

"Такі можливості є і наше керівництво до цього готове. Чи готові вони так йти ва-банк? Я думаю, що після цього "Кедра" чи "Орєшніка" вони візьмуть паузу, щоб на дипломатичному полі перетискати наших західних партнерів. Тому ймовірність така завжди залишається, і ударів по Києву, і ударів балістикою середньої дальності," - розповів Жмайло.

На його думку, Росія може не мати стільки нахабства для того, щоб завдати подібного удару.

"Скоріш за все вона буде це робити дозовано. У них точно є запас на два-три масовані удари, як ми бачили на початку тижня", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися цієї п'ятниці, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

У мережі поширювалась інформація, що таке рішення нібито пов'язано із загрозою російського удару.