RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Действительно ли РФ может ударить по правительственному кварталу в Киеве: мнение эксперта

Иллюстративное фото: эксперт рассказал, может ли РФ ударить по правительственному кварталу в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация действительно может нанести удар по правительственному кварталу Киева. Но это означает переход реальных "красных линий".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Россия действительно может нанести удар по правительственному кварталу. Но это означает переход не тех вымышленных "красных линий", которые чертит Москва, а реальных "красных линий".

"Такие возможности есть и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого "Кедра" или "Орешника" они примут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров. Поэтому вероятность такова всегда остается, и ударов по Киеву, и ударов баллистики средней дальности," - рассказал Жмайло.

По его мнению, Россия может не иметь столько наглости для того, чтобы нанести подобный удар.

"Скорее всего, она будет это делать дозированно. У них точно есть запас на два-три массированных удара, как мы видели в начале недели", - подчеркнул он.

Напомним, вчера стало известно, что Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться в эту пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.

В сети распространялась информация, что такое решение связано с угрозой российского удара.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВерховная радаВойна в Украине