Чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану: офіційне роз’яснення

Раніше РБК-Україна розповідало, що учні, які завершують навчання у школах та інших закладах загальної середньої освіти, а також абітурієнти, що планують складати НМТ у 2025 році, мають заздалегідь оформити ID-картку. Вона є обов’язковим документом для участі в основних сесіях тестування.

Також ми писали, що українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати свої паспорти незалежно від місця свого перебування. Це стосується документів, оформлених після запровадження нових правил військового обліку.

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