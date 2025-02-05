Действует ли просроченный паспорт во время военного положения: официальное разъяснение

Из-за войны многие украинцы, особенно жители прифронтовых регионов, не всегда имеют возможность своевременно вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек. В Украине урегулировали этот вопрос, определив, что некоторые документы остаются действительными на период военного положения.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Согласно правительственному постановлению, во время военного положения и еще в течение 30 дней после его завершения действительными считаются:
После прекращения или отмены военного положения граждане будут иметь 30 календарных дней, чтобы вклеить фото или заменить документ в соответствии с действующим законодательством.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что ученики, которые завершают обучение в школах и других учреждениях общего среднего образования, а также абитуриенты, которые планируют сдавать НМТ в 2025 году, должны заранее оформить ID-карту. Она является обязательным документом для участия в основных сессиях тестирования.
Также мы писали, что украинцы, которые находятся за рубежом, смогут получить свои паспорта независимо от места своего пребывания. Это касается документов, оформленных после введения новых правил воинского учета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.