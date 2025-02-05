Действует ли просроченный паспорт во время военного положения: официальное разъяснение

Ранее РБК-Украина рассказывало, что ученики, которые завершают обучение в школах и других учреждениях общего среднего образования, а также абитуриенты, которые планируют сдавать НМТ в 2025 году, должны заранее оформить ID-карту. Она является обязательным документом для участия в основных сессиях тестирования.

Также мы писали, что украинцы, которые находятся за рубежом, смогут получить свои паспорта независимо от места своего пребывания. Это касается документов, оформленных после введения новых правил воинского учета.

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