Паспорти українцям за кордоном видадуть скрізь, де вони "застрягли", - ОП

Українські громадяни за кордоном отримають паспорти скрізь, де вони "застрягли". Ідеться про документи, оформлені після набуття чинності нових правил військового обліку.

Зокрема, вона зазначила, що вчора президент Володимир Зеленський зустрічався з українською громадою у Варшаві. На зустрічі порушувалося питання видачі паспортів ДП "Документ". І тільки в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян України, які давно чекають на свої документи.

"Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі - скрізь, де вони "застрягли", - сказала Верещук.

Зазначимо, після того, як в 2024 році набули чинності нові правила військового обліку, вже оформлені паспорти "застрягли" в низці країн. Тепер оформити й отримати паспорт за кордоном чоловікам призовного віку можна лише за наявності військово-облікових документів та оновлених даних. При цьому застрягли паспорти і тих українців, які подавалися ще до нових правил.