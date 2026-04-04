UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Чи чекати на графіки віключень світла у неділю: прогноз "Укренерго"

22:40 04.04.2026 Сб
2 хв
Стало відомо, чи готуватись українцям до графіків обмежень у неділю
aimg Сергій Козачук
Фото: чи готуватись українцям до графіків обмежень у неділю (Getty Images)

В Україні у неділю, 5 квітня, не планується впровадження графіків відключення світла.

Ситуація в енергосистемі

За даними енергетиків, на завтра застосування заходів обмеження споживання не прогнозується.

Енергосистема працює стабільно, що дозволяє забезпечити побутових та промислових споживачів електроенергією у повному обсязі.

Водночас українців закликають до розумного споживання. Користування потужними електроприладами доцільно перенести на денний час - з 11:00 до 16:00.

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, останнім часом українська енергосистема працює у режимі підвищеного навантаження через наслідки російських атак.

Зокрема, у суботу, 4 квітня, енергетики також не планували впроваджувати обмеження споживання, що свідчить про певну стабілізацію ситуації цими вихідними.

Раніше, 24 березня, по всій країні діяли графіки погодинних відключень, оскільки система оговтувалася від чергового масованого удару РФ по об'єктах генерації та передачі електроенергії.

Для зміцнення енергонезалежності уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Водночас експерти, зокрема директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогнозують, що за реалістичного сценарію певні обмеження можуть зберігатися упродовж наступних років до повного відновлення системи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
