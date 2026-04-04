Чи чекати на графіки віключень світла у неділю: прогноз "Укренерго"

Ситуація в енергосистемі України

Нагадаємо, останнім часом українська енергосистема працює у режимі підвищеного навантаження через наслідки російських атак.

Зокрема, у суботу, 4 квітня, енергетики також не планували впроваджувати обмеження споживання, що свідчить про певну стабілізацію ситуації цими вихідними.

Раніше, 24 березня, по всій країні діяли графіки погодинних відключень, оскільки система оговтувалася від чергового масованого удару РФ по об'єктах генерації та передачі електроенергії.

Для зміцнення енергонезалежності уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Водночас експерти, зокрема директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, прогнозують, що за реалістичного сценарію певні обмеження можуть зберігатися упродовж наступних років до повного відновлення системи.