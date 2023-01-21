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Чи чекати дощів? Синоптики розповіли про погоду на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 22 січня, в Україні дощів не очікуються. Місцями буде туман та вітер, а у Криму до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

"Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ", - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях і Карпатах 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості західних та південних областей 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області і в Криму до 12°.

Як повідомлялось, негода залишила без світла понад 80 населених пунктів у Львівській області. З них 30 повністю знеструмлені.

Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

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