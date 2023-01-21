Чи чекати дощів? Синоптики розповіли про погоду на завтра

Опади

"Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ", - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях і Карпатах 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості західних та південних областей 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області і в Криму до 12°.