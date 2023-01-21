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Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 22 января, в Украине дождей не ожидаются. Местами будет туман и ветер, а в Крыму до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

"Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.

Туман и ветер

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве западных и южных областей 4-9° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 12°.

Как сообщалось, непогода оставила без света более 80 населенных пунктов во Львовской области. Из них 30 полностью обесточены.

Напомним, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

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