Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра

Осадки

"Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.

Туман и ветер

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве западных и южных областей 4-9° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 12°.