Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра

В воскресенье, 22 января, в Украине дождей не ожидаются. Местами будет туман и ветер, а в Крыму до +12 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Осадки
"Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.
Туман и ветер
Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха
ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве западных и южных областей 4-9° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 12°.
Как сообщалось, непогода оставила без света более 80 населенных пунктов во Львовской области. Из них 30 полностью обесточены.
Напомним, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.
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