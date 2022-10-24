Чи не час вибрати, з ким ви? Зеленський звернувся до Ізраїлю із закликом передати системи ППО

Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися, з ким він: із демократичним світом, чи з тими, хто заплющує очі на російський терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави.
"Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання", - наголосив президент України.
Зеленський також подякував народу Ізраїлю за розуміння та допомогу, зокрема медичну, а також медіа країни, які поширюють правду про війну Росії проти України та засуджують російський терор.
"І ми бачили: нас підтримують на землі обітованій. Вірю, що ми побачимо підтримку і в небі", - додав глава держави.
Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна 18 жовтня офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням розпочати постачання систем ППО.
20 жовтня Кулеба поговорив з прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом про постачання ППО проти іранських дронів. Лапід також зазначив, що країна не постачатиме Україні озброєння, але може надати системи попередження про ракетні обстріли або про загрозу дронів для захисту цивільного населення.
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