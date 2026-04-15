Чи будуть зносити "хрущовки" в Україні? У парламенті роз’яснили ситуацію

У Верховній Раді спростували інформацію про можливе масове знесення застарілого житлового фонду, зокрема хрущовок. Жодних рішень щодо цього не ухвалювали, а питання реновації ще потребує доопрацювання.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народна депутатка Олену Шуляк .

Чи будуть зносити хрущовки

За словами Шуляк, у парламенті наразі не розглядають жодних планів щодо знесення будинків застарілого житлового фонду.

"Ніхто нічого зносити не збирається. Ми дійсно активно працюємо над новою житловою політикою, але питання реновації потребує окремого законодавчого підґрунтя", - пояснила вона.

Йдеться передусім не про знесення, а про оновлення житла.

Що планують замість знесення

Як зазначила депутатка, чинні ініціативи передбачають комплексну реконструкцію:

модернізацію будинків;

оновлення цілих кварталів;

реконструкцію інженерної та соціальної інфраструктури.

При цьому кожне рішення ухвалюватимуть індивідуально - з урахуванням технічного стану будівель, енергоефективності та економічних розрахунків. Знесення можливе лише у виняткових випадках.

"Такий варіант допускається лише тоді, коли інші способи реконструкції неможливі", - наголосила Шуляк.

Скільки в Україні такого житла

За оцінками, зібраними ще до повномасштабної війни, в Україні налічується:

понад 30 тисяч об’єктів застарілого житлового фонду;

застарілого житлового фонду; більше 10 тисяч із них - хрущовки.

У деяких містах їхня частка сягає до 50%.

Останній законопроєкт щодо цієї теми - №6458 - ухвалили лише у першому читанні ще у 2022 році. З того часу документ потребує суттєвого доопрацювання. Після цього його планують винести на публічні консультації, адже через війну підходи до житлової політики змінилися.

У парламенті наголошують, що рішення щодо реновації застарілого житла ухвалюватимуть лише після широкого обговорення, з урахуванням думки громад і експертів.