Будут ли сносить "хрущевки" в Украине? В парламенте разъяснили ситуацию

В Верховной Раде опровергли информацию о возможном массовом сносе устаревшего жилого фонда, в частности хрущевок. Никаких решений по этому поводу не принимали, а вопрос реновации еще требует доработки.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народного депутата Елену Шуляк .

Будут ли сносить хрущевки

По словам Шуляк, в парламенте пока не рассматривают никаких планов по сносу домов устаревшего жилого фонда.

"Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, но вопрос реновации требует отдельной законодательной основы", - пояснила она.

Речь идет прежде всего не о сносе, а об обновлении жилья.

Что планируют вместо сноса

Как отметила депутат, действующие инициативы предусматривают комплексную реконструкцию:

модернизацию домов;

обновление целых кварталов;

реконструкцию инженерной и социальной инфраструктуры.

При этом каждое решение будут принимать индивидуально - с учетом технического состояния зданий, энергоэффективности и экономических расчетов. Снос возможен только в исключительных случаях.

"Такой вариант допускается только тогда, когда другие способы реконструкции невозможны", - отметила Шуляк.

Сколько в Украине такого жилья

По оценкам, собранным еще до полномасштабной войны, в Украине насчитывается:

более 30 тысяч объектов устаревшего жилого фонда;

более 10 тысяч из них - хрущевки.

В некоторых городах их доля достигает до 50%.

Последний законопроект по этой теме - №6458 - приняли только в первом чтении еще в 2022 году. С тех пор документ требует существенной доработки. После этого его планируют вынести на публичные консультации, ведь из-за войны подходы к жилищной политике изменились.

В парламенте отмечают, что решение о реновации устаревшего жилья будут принимать только после широкого обсуждения, с учетом мнения общин и экспертов.