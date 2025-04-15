Морський коридор чекають зміни? Зеленський дав чітку відповідь

Зеленський запевнив у тому, що жодних змін у функціонуванні морського коридору не буде.

"Ведуться розмови лише про припинення вогню: у морі, у небі та на землі. Якщо ми говоримо про повне припинення вогню, то тоді всюди. І тоді буде вільне судноплавство. Просто не буде поняття "морський коридор", бо буде вільне судноплавство. Або він буде більш захищений", - пояснив президент.

Водночас він додав, що росіяни здійснюють атаки на українські порти та інфраструктуру, тому їх треба відновлювати.

"В принципі, я вважаю, кораблі йдуть, коридор працює. Тому інформація, що та чи інша держава хоче показати своє лідерство в тому чи іншому напрямку... Але лідерство ми своє вже продемонстрували як країна, яка незалежно від всіх, побудувала цей коридор. Він працює. Якщо ті чи інші країни можуть додати безпеки в цьому напрямку, тобто вільне судноплавство, запрацюють додаткові парти, запрацює місто Миколаїв. Це просто розширення можливості. А що до зменшення або відчуття, що ви працюєте останній день, такого немає", - зазначив Зеленський.