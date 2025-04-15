Морской коридор ждут изменения? Зеленский дал четкий ответ

Зеленский заверил в том, что никаких изменений в функционировании морского коридора не будет.

"Ведутся разговоры только о прекращении огня: в море, в небе и на земле. Если мы говорим о полном прекращении огня, то тогда везде. И тогда будет свободное судоходство. Просто не будет понятия "морской коридор", потому что будет свободное судоходство. Или он будет более защищен", - пояснил президент.

В то же время он добавил, что россияне осуществляют атаки на украинские порты и инфраструктуру, поэтому их надо восстанавливать.

"В принципе, я считаю, корабли идут, коридор работает. Поэтому информация, что то или иное государство хочет показать свое лидерство в том или ином направлении... Но лидерство мы свое уже продемонстрировали как страна, которая независимо от всех, построила этот коридор. Он работает. Если те или иные страны могут добавить безопасности в этом направлении, то есть свободное судоходство, заработают дополнительные парты, заработает город Николаев. Это просто расширение возможности. А что до уменьшения или ощущения, что вы работаете последний день, такого нет", - отметил Зеленский.