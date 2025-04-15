Морской коридор ждут изменения? Зеленский дал четкий ответ

Никаких изменений в функционировании морского коридора не будет. Ведутся разговоры лишь о полном прекращении огня, после которого будет свободное судоходство.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с представителями бизнеса Одесской области.
Зеленский заверил в том, что никаких изменений в функционировании морского коридора не будет.
"Ведутся разговоры только о прекращении огня: в море, в небе и на земле. Если мы говорим о полном прекращении огня, то тогда везде. И тогда будет свободное судоходство. Просто не будет понятия "морской коридор", потому что будет свободное судоходство. Или он будет более защищен", - пояснил президент.
В то же время он добавил, что россияне осуществляют атаки на украинские порты и инфраструктуру, поэтому их надо восстанавливать.
"В принципе, я считаю, корабли идут, коридор работает. Поэтому информация, что то или иное государство хочет показать свое лидерство в том или ином направлении... Но лидерство мы свое уже продемонстрировали как страна, которая независимо от всех, построила этот коридор. Он работает. Если те или иные страны могут добавить безопасности в этом направлении, то есть свободное судоходство, заработают дополнительные парты, заработает город Николаев. Это просто расширение возможности. А что до уменьшения или ощущения, что вы работаете последний день, такого нет", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Турции проходит встреча представителей "коалиции решительных" по безопасности в Черном море. В переговорах принимают участие военные представители Украины, Франции, Великобритании и Турции. Встреча продлится два дня - 15 и 16 апреля.
По его словам, Турция может занимать серьезное место в будущих гарантиях безопасности в Черном море.
Также напомним, что Украина создала специальный морской коридор, предназначенный для защиты зерна и металлургической продукции, вывозимой из портов Черного моря, после того, как Россия вышла из "зернового соглашения" в июле 2023 года.
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