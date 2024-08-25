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Чи будуть завтра вимикати світло по Україні: прогноз "Укренерго"

Фото: батько та діти під час блекауту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра, 26 серпня, застосовувати графіки відключення світла в Україні не планують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 26 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться у повідомленні енергетичної компанії.

Водночас в "Укренерго" зазначили, що у разі зміни ситуації, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

Крім того, українців попросили користуватися потужними електроприладами у денні години - з 10:00 до 16:00, а ввечері, з 18:00 до 23:00 - споживати електроенергію ощадливо.

Прогноз щодо відключень світла

За прогнозами ДТЕК, графіків відключення електроенергії в Україні може не бути до середини жовтня. Проте це можливо за двох умов - якщо не буде російських атак по енергетиці, а також аномальної спеки.

Водночас, за словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, відсутність відключення електроенергії може бути навіть за умови, якщо спека буде такою, як в липні.

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