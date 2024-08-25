Чи будуть завтра вимикати світло по Україні: прогноз "Укренерго"

Прогноз щодо відключень світла

За прогнозами ДТЕК, графіків відключення електроенергії в Україні може не бути до середини жовтня. Проте це можливо за двох умов - якщо не буде російських атак по енергетиці, а також аномальної спеки.

Водночас, за словами заступниці міністра енергетики Світлани Гринчук, відсутність відключення електроенергії може бути навіть за умови, якщо спека буде такою, як в липні.

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