Будут ли завтра выключать свет по Украине: прогноз "Укрэнерго"

Прогноз по отключениям света

По прогнозам ДТЭК, графиков отключения электроэнергии в Украине может не быть до середины октября. Однако это возможно при двух условиях - если не будет российских атак по энергетике, а также аномальной жары.

В то же время, по словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, отсутствие отключений электроэнергии может быть даже при условии, если жара будет такой, как в июле.

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