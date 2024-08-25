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Будут ли завтра выключать свет по Украине: прогноз "Укрэнерго"

Фото: отец и дети во время блекаута (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Завтра, 26 августа, использовать графики отключения света в Украине не планируют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 26 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении энергетической компании.

В то же время в "Укрэнерго" отметили, что в случае изменения ситуации о применении отключений будет сообщено дополнительно.

Кроме того, украинцев попросили пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00, а вечером, с 18:00 до 23:00 - потреблять электроэнергию экономно.

Прогноз по отключениям света

По прогнозам ДТЭК, графиков отключения электроэнергии в Украине может не быть до середины октября. Однако это возможно при двух условиях - если не будет российских атак по энергетике, а также аномальной жары.

В то же время, по словам заместителя министра энергетики Светланы Гринчук, отсутствие отключений электроэнергии может быть даже при условии, если жара будет такой, как в июле.

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