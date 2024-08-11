Чи будуть завтра графіки відключень світла: прогноз "Укренерго"

В Україні в понеділок, 12 серпня, енергетики не планують вимикати споживачам світло в рамках графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

Крім того, в "Укренерго" закликали українців споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби, і не вмикати потужних приладів з 18:00 до 22:00.

У ДТЕК повідомили, що графіків відключень світла в Україні може не бути до середини жовтня. Однак за умови, що не буде атак РФ по енергетиці та аномальної спеки.

В той же час, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук також заявила, що повернення жорстких графіків відключення світла поки не прогнозуються. За її словами, відключень може не бути навіть під час аномальної спеки, яка була в липні.

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