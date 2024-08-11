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Будут ли завтра графики отключений света: прогноз "Укрэнерго"

Воскресенье 11 августа 2024 19:16
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Будут ли завтра графики отключений света: прогноз "Укрэнерго" Фото: люди включают генератор из-за отсутствия света (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в понедельник, 12 августа, энергетики не планируют выключать потребителям свет в рамках графиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 12 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В случае изменения ситуации по применению отключений пообещали сообщить дополнительно.

Кроме того, в "Укрэнерго" призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо в течение всех суток, и не включать мощные приборы с 18:00 до 22:00.

В ДТЭК сообщили, что графиков отключений света в Украине может не быть до середины октября. Однако при условии, что не будет атак РФ по энергетике и аномальной жары.

В то же время, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук также заявила, что возвращение жестких графиков отключения света пока не прогнозируются. По е словам, отключений может не быть даже во время аномальной жары, которая была в июле.

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Укрэнерго Отключения света
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