Чи будуть заворушення після виборів у США: як це залежить від результатів

"Бо єдиний кандидат у якого є і такий, так сказати, трек-рекорд негативний у вигляді організації таких заворушень і який вже обіцяв у разі своєї поразки офіційної заявляти про знову "вкрадені вибори", - це Дональд Трамп", - сказав він.

Аналітик нагадав досвід виборів 2020 року і те, що Трампа говорив протягом цієї передвиборчої кампанії.

"У разі якщо офіційні результати будуть свідчити про перемогу Камали Гарріс, то він найбільш ймовірно буде намагатися у той чи інший спосіб ці результати оскаржувати", - сказав він.

За його словами, минулого разу дійшло до насильства та захоплення Капітолія.

"Яким чином це буде відбуватися цього разу, на жаль, передбачити дуже складно. Але дійсно Національна гвардія Сполучених Штатів, так само як і поліція, знаходиться на рівні високої готовності і вже ось з’являються новини про те, що навколо Капітолію, навколо Білого дому та інших урядових установ уже вибудовуються загородження для того, щоб у разі подібних заворушень їх протидіяти і їх стримувати",- до додав він.

У разі, якщо перемога Трампа буде офіційною, то тоді, як не парадоксально, але ймовірність такого буде скоріш за все меншою, оскільки його прихильників, які якраз більш агресивно налаштовані, буде все влаштовувати, вважає Валяренко.

Штурм Капітолія

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолія США прихильниками Дональда Трампа. Того дня натовп прихильників тодішнього президента прорвався в будівлю Капітолія у Вашингтоні, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

Ця подія призвела до значних пошкоджень будівлі та п'яти смертей, а також до численних арештів і судових процесів над учасниками заворушень.