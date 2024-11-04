Будут ли беспорядки после выборов в США: как это зависит от результатов

"Потому что единственный кандидат у которого есть и такой, так сказать, трек-рекорд негативный в виде организации таких беспорядков и который уже обещал в случае своего официального поражения заявлять о вновь "украденных выборах", - это Дональд Трамп", - сказал он.

Аналитик напомнил опыт выборов 2020 года и то, что Трампа говорил в течение этой предвыборной кампании.

"В случае если официальные результаты будут свидетельствовать о победе Камалы Гаррис, то он, скорее всего, будет пытаться тем или иным способом эти результаты оспаривать", - сказал он.

По его словам, в прошлый раз дошло до насилия и захвата Капитолия.

"Каким образом это будет происходить на этот раз, к сожалению, предсказать очень сложно. Но действительно Национальная гвардия Соединенных Штатов, равно как и полиция, находится на уровне высокой готовности и уже вот появляются новости о том, что вокруг Капитолия, вокруг Белого" дома и других правительственных учреждений уже выстраиваются заграждения для того, чтобы в случае подобных беспорядков их противодействовать и сдерживать», - добавил он.

В случае, если победа Трампа будет официальной, то тогда, как ни парадоксально, но вероятность такого будет скорее меньше, поскольку его сторонников, которые как раз более агрессивно настроены, будет все устраивать, считает Валяренко.

Штурм Капитолия

Напомним, 6 января 2021 года состоялся штурм Капитолия США поклонниками Дональда Трампа. В тот день толпа приверженцев тогдашнего президента прорвалась в здание Капитолия в Вашингтоне, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов 2020 года, на которых победил Джо Байден.

Это событие привело к значительным повреждениям здания и пяти смертей, а также к многочисленным арестам и судебным процессам над участниками беспорядков.