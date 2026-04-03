Чи будуть вимикати світло у суботу? В "Укренерго" дали прогноз

Ситуація в енергосистемі та прогнози

Нагадаємо, українська енергосистема все ще оговтується від масованих ударів ворога. Зокрема, у вівторок, 24 березня, через наслідки атак РФ енергетики були змушені запроваджувати графіки обмежень як для промисловості, так і для побутових споживачів у більшості регіонів.

Станом на сьогодні, 3 квітня, ситуація дещо стабілізувалася -графіки діяли лише в ранкові години, що дозволило забезпечити світлом споживачів протягом решти дня.

Для посилення стійкості системи уряд уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль оголосив про запуск конкурсу на будівництво об’єктів нової генерації, що має додати системі близько 1,3 ГВт потужності.

Попри ці кроки, експерти закликають українців готуватися до тривалих труднощів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, за реалістичного сценарію українці можуть жити в умовах тих чи інших обмежень електропостачання до 2031 року, хоча навесні та влітку ситуація традиційно має бути легшою.