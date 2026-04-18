Чи будуть вимикати світло у неділю: прогноз "Укренерго"

20:30 18.04.2026 Сб
1 хв
Якою буде ситуація в енергосистемі завтра?
aimg Сергій Козачук
Фото: (Getty Images)

У неділю, 19 квітня, в Україні не планують запроваджувати обмеження споживання електроенергії. Енергетики просять перенести користування потужними приладами на денні години.

Рекомендації для споживачів

Попри відсутність прогнозованих відключень, фахівці закликають громадян дотримуватися правил раціонального енергоспоживання.

Зокрема, активне використання техніки доцільно перенести на період з 11:00 до 16:00.

Водночас українців просять обмежити роботу потужних електроприладів у години пікового навантаження на енергосистему - з 18:00 до 22:00.

Чому в квітні повернулися відключення світла

Нагадаємо, на початку квітня в Україні знову почали застосовувати графіки обмеження споживання. В "Укренерго" пояснювали, що основною причиною став дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками масованих російських обстрілів.

Водночас колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що крім атак та погоди, на ситуацію вплинули адміністративні чинники, зокрема занижені прайс-кепи (граничні ціни) на ринку.

За його словами, через економічну невигідність та обмеження імпорту система втрачає близько 800 МВт доступної генерації.

Експерти також попереджали, що штучне стримування цін посилює ризики для стабільної роботи енергосистеми, оскільки це унеможливлює залучення необхідного обсягу імпорту з Європи у пікові години.

