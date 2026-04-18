Будут ли выключать свет в воскресенье: прогноз "Укрэнерго"

20:30 18.04.2026 Сб
2 мин
Какой будет ситуация в энергосистеме завтра?
aimg Сергей Козачук
Фото: (Getty Images)

В воскресенье, 19 апреля, в Украине не планируют вводить ограничения потребления электроэнергии. Энергетики просят перенести пользование мощными приборами на дневные часы.

Рекомендации для потребителей

Несмотря на отсутствие прогнозируемых отключений, специалисты призывают граждан соблюдать правила рационального энергопотребления.

В частности, активное использование техники целесообразно перенести на период с 11:00 до 16:00.

В то же время украинцев просят ограничить работу мощных электроприборов в часы пиковой нагрузки на энергосистему - с 18:00 до 22:00.

Почему в апреле вернулись отключения света

Напомним, в начале апреля в Украине снова начали применять графики ограничения потребления. В "Укрэнерго" объясняли, что основной причиной стал дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями массированных российских обстрелов.

В то же время бывший глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий отметил, что кроме атак и погоды, на ситуацию повлияли административные факторы, в частности заниженные прайс-кэпы (предельные цены) на рынке.

По его словам, из-за экономической невыгодности и ограничения импорта система теряет около 800 МВт доступной генерации.

Эксперты также предупреждали, что искусственное сдерживание цен усиливает риски для стабильной работы энергосистемы, поскольку это делает невозможным привлечение необходимого объема импорта из Европы в пиковые часы.

