Чи будуть вимикати світло 2 липня? "Укренерго" зробило обнадійливий прогноз

В "Укренерго" пояснили, що така ситуація стала можливою завдяки зниженню температури повітря в сусідніх країнах, а також покращенню можливостей для імпорту електроенергії.

Водночас енергетики закликали українців не втрачати пильності та продовжувати ощадливо споживати електроенергію.

Зокрема, громадян просять за можливості обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години - з 16:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.

Попри відсутність прогнозованих обмежень, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому в "Укренерго" рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та інформацією від операторів систем розподілу.