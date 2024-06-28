Чи будуть відключення світла на вихідних: що кажуть у Міненерго

В Україні ситуація з енергопостачанням залишається складною. Попри спеку на вихідних можуть обійтися без відключень світла.
Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Традиційно на вихідні знижується споживання. Однак зараз важко спрогнозувати, тому що спека", - сказала вона.
Грінчук висловила сподівання, що "вдасться трішечки зменшити графіки відключення або уникнути навіть".
"Але ситуація продовжує залишатися складною, хоч і стабільною та контрольованою", - додала чиновниця.
Нагадаємо, відключення світла в Україні останніми днями почастішали через спекотну погоду та ремонти на блоках АЕС. За даними Міненерго, зараз продовжується технічне обслуговування всіх доступних потужностей для підготовки до зими.
Водночас, обсяг відключень зараз - це ще не межа. За прогнозом ДТЕК, проміжки між подачею світла збільшаться у липні-серпні, коли очікується пік споживання.
Разом з тим, НБУ поки що зберігає свій квітневий прогноз щодо обсягу дефіциту електроенергії в Україні у 2024-2025 роках на рівні 5%. Частково дефіцит в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу на комерційний імпорт з країн ЄС.