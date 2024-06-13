Яким буде дефіцит електроенергії та як це вплине на курс долара та ціни: відповідь НБУ

Національний банк поки що зберігає свій квітневий прогноз щодо дефіциту електроенергії в Україні у 2024-2025 роках на рівні 5%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube .

Як зазначив Пишний, вплив імпорту електроенергії на курс долара поки не є значним. "Обсяги імпорту становлять 20-35 млн доларів у квітні-травні. Вони фактично не впливають на ситуацію на валютному ринку", - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що обсяги імпорту на рік становитимуть 800 млн доларів.

Він повідомив, що дефіцит електроенергії був більшим за прогноз НБУ вже в травні, а також він спостерігатиметься і в червні. За його словами, очікується, що Україна збільшить комерційний імпорт електроенергії з ЄС.

"На нашу думку, частково цю проблему в найближчі місяці має компенсувати розширення дозволу європейської мережі системних операторів на передачу електроенергії на комерційній основі", - сказав він.

Наразі НБУ готує оновлений макропрогноз, який буде оприлюднений в липні. У ньому він дасть очікування щодо дефіциту електроенергії та впливу на економіку.