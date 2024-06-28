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Будут ли отключения света на выходных: что говорят в Минэнерго

Фото: отключения света на выходных можно будет избежать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине ситуация с энергоснабжением остается сложной. Несмотря на жару, на выходных могут обойтись без отключений света.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Традиционно на выходные снижается потребление. Однако сейчас трудно спрогнозировать, потому что жара", - сказала она.

Гринчук выразила надежду, что "удастся немного уменьшить графики отключения или избежать даже".

"Но ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и стабильной и контролируемой", - добавила чиновница.

Отключение света

Напомним, отключения света в Украине в последние дни участилось из-за жаркой погоды и ремонтов на блоках АЭС. По данным Минэнерго, сейчас продолжается техническое обслуживание всех доступных мощностей для подготовки к зиме.

В то же время объем отключений сейчас - это еще не предел. По прогнозу ДТЭК, промежутки между подачей света увеличатся в июле-августе, когда ожидается пик потребления.

 

Вместе с тем, НБУ пока сохраняет свой апрельский прогноз относительно объема дефицита электроэнергии в Украине в 2024-2025 годах на уровне 5%. Частично дефицит в ближайшие месяцы должно компенсировать расширение разрешения на коммерческий импорт из стран ЕС.

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Отключения светаМинэнерго