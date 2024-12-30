Чи будуть українці зі світлом на Новий рік: що кажуть у Раді

Енергетики докладають зусиль, щоб на Новий рік українці були зі світлом. Однак, у зоні ризику прифронтові регіони.

Про це у коментарі You-Tube-каналу РБК-Україна розповів Сергій Нагорняк, народний депутат, член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності.

"Ворог намагається весь листопад і грудень докласти усіх зусиль, щоб українці були без світла у своїх домівках. Але ми бачимо, що сьогодні у нас 30 грудня, кінець 2024 року, але ворогу не вдалося, попри 14 масованих ракетних атак залишити українців взимку на Новий рік без електроенергії", - сказав Нагорняк.

Він зазначив, що наразі в Україні діють незначні графіки відключень світла. Коли росіяни руйнують енергетичну систему, то атомники застосовують превентивні заходи та розвантажують атомні енергоблоки. Потім приходиться їх швидко завантажувати знову, щоб повернути баланс в енергосистемі.

"Тому наші українські енергетики вже пройшли такий шлях, що вони зможуть наступному поколінню передавати шалений досвід і нашим партнерам також. Тому я вірю в те, що ми на Новий рік будемо обов'язково, всі наші домівки будуть зі світлом", - наголосив нардеп.

Водночас, за його словами, в зоні ризику прифронтові райони. Зокрема, Харків, Суми та інші міста, які близько до лінії фронту і по яких РФ прицільно б'є.

"Але в цілому українську енергетичну систему вивести з ладу і її цілість ворогу не вдасться", - додав Нагорняк.