Чи будуть ставити ялинку у Києві на Новий рік: що каже мер
Новорічну ялинку у Києві можуть встановити, але це питання ще повністю не вирішене. Проте атмосфера Нового року у столиці повинна бути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону.
"В першу чергу ми відштовхуємось від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати у родині, а таких масових святкувань (у місті - ред.) 100% не буде", - заявив мер.
За словами Кличка, наразі розглядається, щоб у такі складні часи, новорічна ялинка в Києві була. Але міський голова підкреслює, що це питання безпеки.
"Ближче до Нового року зможу більш конкретно сказати, але поки і ялинку розглядаємо, і також атмосфера Нового року повинна бути", - пояснив Кличко.
Нагадаємо, що влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.
Раніше стало відомо, що в Києві на ранок, 4 листопада без світла залишилося 450 000 квартир.
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