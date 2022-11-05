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Чи будуть ставити ялинку у Києві на Новий рік: що каже мер

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Київ, Субота 05 листопада 2022 22:10
Чи будуть ставити ялинку у Києві на Новий рік: що каже мер Фото: Чи будуть ставити ялинку у Києві на Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Новорічну ялинку у Києві можуть встановити, але це питання ще повністю не вирішене. Проте атмосфера Нового року у столиці повинна бути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Київського міського голови Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону.

"В першу чергу ми відштовхуємось від безпеки. По-перше, Новий рік та Різдво ніхто скасовувати не буде. А щодо святкування, то кожен зможе відсвяткувати у родині, а таких масових святкувань (у місті - ред.) 100% не буде", - заявив мер.

За словами Кличка, наразі розглядається, щоб у такі складні часи, новорічна ялинка в Києві була. Але міський голова підкреслює, що це питання безпеки.

"Ближче до Нового року зможу більш конкретно сказати, але поки і ялинку розглядаємо, і також атмосфера Нового року повинна бути", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, що влада Києва не виключає, що столиця внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку.

Раніше стало відомо, що в Києві на ранок, 4 листопада без світла залишилося 450 000 квартир.

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Київ Віталий Кличко Новий рік Війна в Україні
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