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Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год: что говорит мэр

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Киев, Суббота 05 ноября 2022 22:10
Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год: что говорит мэр Фото: Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Новогоднюю елку в Киеве могут установить, но этот вопрос еще полностью не решен. Однако атмосфера Нового года в столице должна быть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко в эфире национального телемарафона.

"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности. Во-первых, Новый год и Рождество никто отменять не будет. А что касается празднования, то каждый сможет отпраздновать в семье, а таких массовых празднований (в городе - ред.) 100% не будет", - заявил мэр.

По словам Кличко, сейчас рассматривается, чтобы в такие сложные времена новогодняя елка была. Но мэр подчеркивает, что это вопрос безопасности.

"Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и елку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть", - пояснил Кличко.

Напомним, что власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи.

Ранее стало известно, что в Киеве к утру, 4 ноября без света осталось 450 000 квартир.

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