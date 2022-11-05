Будут ли ставить елку в Киеве на Новый год: что говорит мэр
Новогоднюю елку в Киеве могут установить, но этот вопрос еще полностью не решен. Однако атмосфера Нового года в столице должна быть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевского городского головы Виталия Кличко в эфире национального телемарафона.
"В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности. Во-первых, Новый год и Рождество никто отменять не будет. А что касается празднования, то каждый сможет отпраздновать в семье, а таких массовых празднований (в городе - ред.) 100% не будет", - заявил мэр.
По словам Кличко, сейчас рассматривается, чтобы в такие сложные времена новогодняя елка была. Но мэр подчеркивает, что это вопрос безопасности.
"Ближе к Новому году смогу более конкретно сказать, но пока и елку рассматриваем, и атмосфера Нового года должна быть", - пояснил Кличко.
Напомним, что власти Киева не исключают, что столица в результате ударов оккупантов может остаться без воды, света и связи.
Ранее стало известно, что в Киеве к утру, 4 ноября без света осталось 450 000 квартир.
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