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Чи будуть штрафувати чоловіків, які виїхали за кордон під час війни: відповідь юриста

Фото: Виїзд за кордон з України (facebook.com/border.gov.md)
Автор: Катерина Гончарова

В Україні на час воєнного стану діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. Але немало чоловіків виїхали з України у першу добу повномасштабного вторгнення Росії, коли такої заборони ще не ввели.

Санкції до таких чоловіків при поверненні в Україну не мають застосовуватися, якщо вони не порушували закону.

Про це мова у матеріалі РБК-Україна "Кому з чоловіків дозволяють виїздити за кордон під час війни: правила і поради".

Законодавство України передбачають застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, лише у сторону помякшення для обвинуваченого (ст. 5 КК України), пояснює РБК-Україна юрист ЮК “ВОЛХВ” Роман Голуб. Це також співвідноситься з принципом “Nulla poena sine lege”. Цей принцип означає, що немає покарання без закону, який його передбачає.

"Настання адміністративної або кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення або проступку з метою або під час перетину кордону", — пояснює Роман Голуб.

Наприклад, таким порушенням може бути, якщо для виїзду за кордон були підроблені документи, чоловік надав свідомо неправдиві відомості або в цілому порушив правила перетину кордону, передбачені законом.

Іншими словами, нести будь-яку адміністративну або кримінальну відповідальність при поверненні в Україну ви не маєте, якщо ви нічого не порушували й виїхали з України на законних підставах.

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам забороняється виїзд за кордон. Але у цих нормах є немало виключень. Наприклад, дозволяють виїздити чоловікам, які мають трьох дітей. Також особам, які їдуть у відрядження на спортивні змагання, культурні заходи, а також особи, які везуть важливий для України гуманітарний вантаж.

Нещодавно СБУ знешкодила чотири нові канали виїзду чоловіків за кордон. Також у листопаді Кабмін змінив правила виїзду однієї з категорій чоловіків: що нового запровадили.

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