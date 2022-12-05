Чи будуть штрафувати чоловіків, які виїхали за кордон під час війни: відповідь юриста

Законодавство України передбачають застосування зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі, лише у сторону пом’якшення для обвинуваченого (ст. 5 КК України), пояснює РБК-Україна юрист ЮК “ВОЛХВ” Роман Голуб. Це також співвідноситься з принципом “Nulla poena sine lege”. Цей принцип означає, що немає покарання без закону, який його передбачає.

"Настання адміністративної або кримінальної відповідальності для тих, хто планує повернутися з-за кордону, може настати у випадку наявності складу правопорушення або проступку з метою або під час перетину кордону", — пояснює Роман Голуб.

Наприклад, таким порушенням може бути, якщо для виїзду за кордон були підроблені документи, чоловік надав свідомо неправдиві відомості або в цілому порушив правила перетину кордону, передбачені законом.

Іншими словами, нести будь-яку адміністративну або кримінальну відповідальність при поверненні в Україну ви не маєте, якщо ви нічого не порушували й виїхали з України на законних підставах.

Під час дії воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам забороняється виїзд за кордон. Але у цих нормах є немало виключень. Наприклад, дозволяють виїздити чоловікам, які мають трьох дітей. Також особам, які їдуть у відрядження на спортивні змагання, культурні заходи, а також особи, які везуть важливий для України гуманітарний вантаж.