Будут ли штрафовать мужчин, которые выехали за границу во время войны: ответ юриста

В Украине во время военного положения действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но немало мужчин уехали из Украины в первые сутки полномасштабного вторжения России, когда такого запрета еще не ввели.
Санкции к таким мужчинам при возвращении в Украину не должны применяться, если они не нарушали закон.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кому из мужчин разрешают выезжать за границу во время войны: правила и советы".
Законодательство Украины предусматривают применение обратного действия закона об уголовной ответственности во времени, только в сторону смягчения для обвиняемого (ст. 5 УК Украины), объясняет юрист ЮК "ВОЛХВ" Роман Голуб. Это также соотносится с принципом Nulla poena sine lege. Этот принцип означает, что нет наказания без закона, который его предусматривает.
"Наступление административной или уголовной ответственности для тех, кто планирует вернуться из-за границы, может наступить в случае наличия состава правонарушения или проступка с целью или при пересечении границы", — объясняет Роман Голуб.
Например, таким нарушением может быть, если для выезда за границу были подделаны документы, мужчина предоставил заведомо ложные сведения или в целом нарушил правила пересечения границы, предусмотренные законом.
Иными словами, нести какую-либо административную или уголовную ответственность при возвращении в Украину вы не должны, если вы ничего не нарушали и уехали из Украины на законных основаниях.
Во время действия военного положения в Украине военнообязанным мужчинам запрещается выезд за границу. Но в этих нормах есть немало исключений. Например, позволяют выезжать мужчинам, у которых есть трое детей. Также лицам, которые отправляются в командировку на спортивные соревнования, культурные мероприятия, а также лица, которые везут важный для Украины гуманитарный груз.
Недавно СБУ обезвредила четыре новых канала выезда мужчин за границу. Также в ноябре Кабмин изменил правила выезда одной из категорий мужчин: что нового ввели.
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