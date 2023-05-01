Чи будуть проводити випускні цього року: відповідь Міносвіти

Він зазначив, що міністерство рекомендує воєнним адміністраціям та школах враховувати безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану. Таким чином, адміністрація та вчителі навчального закладу будуть самостійно вирішувати, чи проводити випускний у конкретній школі.

"Ми впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба", - сказав він.

Вітренко зазначив, що наразі в Україні працюють понад 12 тисяч шкіл. У різних областях різна ситуація, тому Міносвіти рекомендує приймати рішення щодо проведення випускних на місцях.

При цьому він додав, що, скоріше за все, на тих територіях, де навчання проходило онлайн, випускних не буде, щоб не наражати на небезпеку дітей, батьків та вчителів.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, коли школи підуть на літні канікули.

Окрім того, в Україні хочуть ввести 12-річну програму навчання у школах вже з 2024 року.

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