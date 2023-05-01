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Чи будуть проводити випускні цього року: відповідь Міносвіти

Ілюстративне фото: у МОН розповіли, чи удуть проводити випускні цього року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У 2023 році навчальні заклади будуть самостійно вирішувати, чи дозволяти проведення випускних вечорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що міністерство рекомендує воєнним адміністраціям та школах враховувати безпекову ситуацію та організовувати урочистості відповідно до вимог воєнного стану. Таким чином, адміністрація та вчителі навчального закладу будуть самостійно вирішувати, чи проводити випускний у конкретній школі.

"Ми впевнені, що великі святкування у воєнний час є недоречними, але і дитинство у дітей забирати не треба", - сказав він.

Вітренко зазначив, що наразі в Україні працюють понад 12 тисяч шкіл. У різних областях різна ситуація, тому Міносвіти рекомендує приймати рішення щодо проведення випускних на місцях.

При цьому він додав, що, скоріше за все, на тих територіях, де навчання проходило онлайн, випускних не буде, щоб не наражати на небезпеку дітей, батьків та вчителів.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, коли школи підуть на літні канікули.

Окрім того, в Україні хочуть ввести 12-річну програму навчання у школах вже з 2024 року.

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