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Навчальний рік 2023. Коли школярі підуть на літні канікули

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Україна , Неділя 30 квітня 2023 08:16
Навчальний рік 2023. Коли школярі підуть на літні канікули Фото: навчальний рік в українських школах повинен закінчитися до 30 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські школярі повинні піти на літні канікули не пізніше, ніж 30 червня. Саме тоді повинен закінчитися навчальний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів.

До початку повномасштабної війни навчальний рік в Україні тривав у період з 1 вересня до 30 липня. Це закріплює Закон України "Про повну середню освіту".

Загалом навчальний рік у школярів має тривати 175 навчальних днів.

Проте через воєнний стан уряд вніс корективи. Постанова, ухвалена Кабміном, свідчить, що у 2023-у навчальний рік повинен закінчитися до 30 червня. Тривалість навчального року зменшена до 155 днів.

Проте зазначається, що терміни закінчення навчального року, а, отже, і початку літніх канікул визначають самі школи. Здебільшого у школах навчальний рік закінчується наприкінці травня, а для випускників 11 класів - у середині червня.

Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити 12-річну програму навчання у школах з 2024 року.

Також Міністерство освіти та науки хоче скоротити кількість предметів у школах і пояснило, які дисципліни точно залишаться у програмі.

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