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Будут ли проводить выпускные в этом году: ответ Минобразования

Иллюстративное фото: в МОН рассказали, будут ли проводить выпускные в этом году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В 2023 году учебные заведения будут самостоятельно решать, разрешать ли проведение выпускных вечеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра образования и науки Украины Андрея Витренко в эфире телемарафона.

Он отметил, что министерство рекомендует военным администрациям и школам учитывать ситуацию с безопасностью и организовывать торжества в соответствии с требованиями военного положения. Таким образом, администрация и учителя учебного заведения будут самостоятельно решать, проводить ли выпускной в конкретной школе.

"Мы уверены, что большие празднования в военное время неуместны, но и детство у детей забирать не надо", - сказал он.

Витренко отметил, что в настоящее время в Украине работают более 12 тысяч школ. В разных областях разная ситуация, поэтому Минобразования рекомендует принимать решения о проведении выпускных на местах.

При этом он добавил, что, скорее всего, на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных не будет, чтобы не подвергать опасности детей, родителей и учителей.

Напомним, РБК-Украина рассказывала, когда школы уйдут на летние каникулы.

Кроме того, в Украине хотят ввести 12-летнюю программу обучения в школах уже с 2024 года.

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