ua en ru
Сб, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи будуть у неділю відключати світло українцям: що каже "Укренерго"

Україна, Субота 10 серпня 2024 17:32
UA EN RU
Чи будуть у неділю відключати світло українцям: що каже "Укренерго" Фото: "Укренерго" дало прогноз щодо відключень світла на завтра (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Відключення світла в Україні не прогнозуються у неділю, 11 серпня. Але українцям варто використовувати потужні електроприлади лише у певні години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

"Завтра, 11 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", - заявили в енергокомпанії.

Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.

Відключення світла в Україні

Через значні пошкодження української енергетики в результаті російських обстрілів в Україні з весни почали вводити графіки відключення світла. Через сильну спеку та ремонтні роботи на атомних електростанціях у липні відключення світла були жорсткішими, проте ближче до серпня ситуація стабілізувалася.

Покращити ситуацію допомогло виведення з планового ремонту одного з атомних енергоблоків. Як повідомляли в Міненерго, наразі ситуація в енергосистемі значно стабілізувалася, також планується додати додаткові потужності.

Тому, як прогнозують в Міненерго, якщо не буде обстрілів, то жорсткі відключення світла не повернуться навіть за умови сильної спеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Відключеня світла Графік відключення світла Укренерго
NEWS
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
Українські розвідники знищили російський катер "Тунець" в Криму (відео)
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців