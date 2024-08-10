Будут ли в воскресенье отключать свет украинцам: что говорит "Укрэнерго"

Отключения света в Украине не прогнозируются в воскресенье, 11 августа. Но украинцам следует использовать мощные электроприборы только в определенные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго".

В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света.

"Завтра, 11 августа, меры по ограничению потребления применяться не будут. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 11:00 до 15:00", - заявили в энергокомпании.

Отключение света в Украине

Из-за значительных повреждений украинской энергетики в результате российских обстрелов в Украине с весны начали вводить графики отключения света. Из-за сильной жары и ремонтных работ на атомных электростанциях в июле отключения света были более жесткими, однако ближе к августу ситуация стабилизировалась.

Улучшить ситуацию помог вывод из планового ремонта одного из атомных энергоблоков. Как сообщали в Минэнерго, ситуация в энергосистеме значительно стабилизировалась, также планируется добавить дополнительные мощности.

Поэтому, как прогнозируют в Минэнерго, если не будет обстрелов, то жесткие отключения света не вернутся даже при сильной жаре.

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