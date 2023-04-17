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Чи будуть надсилати повістки через "Дію": що кажуть у Раді

Фото: член Комітету ВР з питань нацоборони Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повістки у застосунку "Дія" поки не будуть запускати. Проте у майбутньому цю ініціативу можуть реалізувати в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету ВР з питань нацоборони Федора Веніславського в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі Україна не має технічної можливості, щоб оцифрувати військовий облік і запустити повістки у "Дії". Проте парламентарій припускає, що у майбутньому цю ініціативу реалізують.

"Потенційно в майбутньому ми маємо до цього прийти, оскільки цифровізація передбачає спрощення всіх дій і паперові повістки точно мають піти у минуле. Але на сьогодні це проекти не в короткостроковій перспективі", - заявив Веніславський.

Нагадаємо, раніше у Мінцифрі запевнили, що в Україні поки не збираються надсилати повістки через "Дію".

Крім того, нардеп Федір Веніславський анонсував, що у Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери.

Проте віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров зазначив, що надсилати повістки у месенджерах технічно неможливо, принаймні цього року.

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