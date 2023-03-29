Мобілізацію в Україні планують покращити: Веніславський пояснив, що зміниться

В Україні удосконалять процедуру мобілізації. Профільний комітет Верховної ради вже працює над поправками до закону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова представника президента в парламенті Федора Веніславського в коментарі " Укрінформу ".

Як пояснив Веніславський, під час одного з засідань в Комітеті з питань нацбезпеки і оборони за участю всіх керівників вищого рівня порушились питання мобілізаційних заходів й випадків, коли, наприклад, військового після призову одразу відправляли в зону бойових дій.

"З'ясували, чому виникають такі неправильні ситуації, наприклад, коли військовослужбовець був одразу направлений в зону бойових дій після призову на службу. Ці питання ми взяли на контроль. Такого точно більше не буде. Винні будуть притягнені до відповідальності", - зауважив Веніславський.

Представник президента в парламенті відзначив, що комітет вже працює над вдосконаленою процедурою мобілізації. Також розглядається питання щодо врегулювання видачі повісток внутрішньо переміщеним особам, які проживають не за місцем постійної реєстрації.