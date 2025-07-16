Чи будуть масовані атаки РФ, поки Келлог у Києві: прогноз експерта

Візит Келлога до Києва

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог прибув в Україну на тиждень. На цьому тлі Росія перестала завдавати по Києву масовані удари дронами.

Президент України Володимир Зеленський пояснив це тим, що російський диктатор Володимир Путін не хоче йти на повну ескалацію зі США.

До речі, раніше політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна розповів, що під час візиту Келлога Росія може посилити свої атаки.

Він нагадав, що ще у 2022 році росіяни завдавали по Україні ударів, навіть незважаючи на візит президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра.

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