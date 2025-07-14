Чи зупинить візит Келлога ракетні удари РФ по Україні: думка політолога
Росія може посилити атаки на Україну під час візиту спецпредставника США Кіта Келлога. Подібне вже було у 2022 році, коли президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр ховався в укритті.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів політолог Володимир Фесенко.
На запитання, чи будуть росіяни обстрілювати Україну під час візиту Келлогу експерт пояснив, чому це не виключено.
"Я скажу так, це цілком ймовірно. Таке вже траплялося раніше, наприклад, у 2022 році, коли німецький президент ховався в бомбосховищі. Це був важливий досвід для нього", - сказав політолог.
Він додав, що Кіт Келлог уже бував в Україні і добре знайомий з ситуацією, а його дочка (ред. - Меган Мобб) активно волонтерить у нашій країні. Проте навіть попри досвід, пряме зіткнення з обстрілами має особливе значення.
"Тому, я не виключаю, що можуть бути (ред. - масовані обстріли). У всякому разі російські повітряні атаки на Україну, на Київ, вони стали регулярними", - сказав він.
І додав, що нещодавня "відносна пауза" після 100 дронів може швидко змінитися на масовані атаки з використанням понад 400 дронів, ракет і комбінованих засобів ураження.
"Тому цілком ймовірно, що вони такий привіт передадуть Кіту Келлогу. Але я вам скажу, що і це важливо. Бо цей тактильний досвід, коли ти сам стикаєшся і бачиш, що таке повітряна атака… Він навіть може бути в укритті… Це той досвід, який Кіт Келлог не тільки для себе отримає, він це все має передати Трампу", - зауважив Фесенко.
Він наголосив, що такий досвід значно сильніший за аналітичні звіти у Вашингтоні.
"Тому що тільки зведення аналітичні, які ти читаєш в Вашингтоні - це одне. А власний досвід працює набагато більш потужно", - сказав політолог.
Візит Келлога в Україну
У понеділок, 14 липня, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог приїхав до Києва. Його візит буде тривалим.
Темами розмов будуть оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США.
Додамо, що раніше Келлог анонсував свій візит до Києва. Про це він повідомив українським ЗМІ у Римі, де минулого тижня відбувалася Конференція з питань відновлення України (URC 2025).
За словами Келлога, він перебуватиме в Україні протягом тижня.
Не перший візит Келлога
Нагадаємо, що спецпредставник Дональда Трампа не вперше відвідав Україну. Останній візит Келлога до України у лютому і тривав два дні. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
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