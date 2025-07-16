Будут ли массированные атаки РФ, пока Келлог в Киеве: прогноз эксперта

Россия, вероятно, еще 2-3 дня не будет проводить массированные атаки на Украину. Враг израсходовал слишком много своих "Шахедов".
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил авиационный эксперт Валерий Романенко.
"Киев нервно, но отдыхает (пока спецпосланник президента США Кит Келлог в Киеве, - ред.). Отдельные налеты по области не исключены. В общем массированных атак, скорее всего, дня 2-3 не будет", - рассказал эксперт.
"Если они нарастили до 3000 показатели, все равно им 14 дней - 2000 "Шахедов". Фактически больше, чем 150 в среднем в день, они не способны будут выпускать и вынуждены будут делать большие перерывы", - рассказал Романенко.
Напомним, в понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог прибыл в Украину на неделю. На этом фоне Россия перестала наносить по Киеву массированные удары дронами.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на полную эскалацию с США.
К слову, ранее политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что во время визита Келлога Россия может усилить свои атаки.
Он напомнил, что еще в 2022 году россияне наносили по Украине удары, даже несмотря на визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.
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