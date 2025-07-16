Будут ли массированные атаки РФ, пока Келлог в Киеве: прогноз эксперта

Визит Келлога в Киев

Напомним, в понедельник, 14 июля, спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог прибыл в Украину на неделю. На этом фоне Россия перестала наносить по Киеву массированные удары дронами.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил это тем, что российский диктатор Владимир Путин не хочет идти на полную эскалацию с США.

К слову, ранее политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что во время визита Келлога Россия может усилить свои атаки.

Он напомнил, что еще в 2022 году россияне наносили по Украине удары, даже несмотря на визит президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера.

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