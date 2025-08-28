ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи будуть лінійки на 1 вересня у школах Харкова: що каже мер

Четвер 28 серпня 2025 13:28
UA EN RU
Чи будуть лінійки на 1 вересня у школах Харкова: що каже мер Школярі у Харкові розпочнуть новий навчальний рік у безпечних місцях (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 1 вересня (із початком нового шкільного року) навчання дітей у Харкові відбуватиметься у безпечних локаціях офлайн - у семи спеціально збудованих підземних школах і на шести переобладнаних станціях метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Чи будуть у Харкові лінійки для школярів 1 вересня

За словами посадовця, цього року у Харкові тільки у перший клас вже записалося 6 тисяч дітей.

"І вони підуть до школи 1 вересня. І це - дуже приємно. Ми будемо проводити у підземних школах свята 1 вересня, Першого дзвоника. І для нас це - дуже важливо, бо це - емоція наших маленьких містян", - наголосив Терехов.

Чи можуть діти у Харкові навчатись "на поверхні"

Мер міста розповів, що для місцевої влади дуже важливо, щоб діти мали можливість навчання.

"І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами. І руйнації - жахливі, руйнації наших шкіл", - пояснив Терехов.

Він визнав, що сьогодні не можна собі дозволити, "щоб діти навчалися на поверхні".

Як місто підготувалось до нового навчального року

Терехов нагадав, що у місті будують підземні школи та вже переобладнали шість станцій метрополітену, "де сьогодні діти мають можливість вчитися".

"І ми готуємо їх, для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще сім шкіл під землею", - поділився очільник Харкова.

Він зауважив, що три з них побудували не так давно, адже до цього місто мало лише чотири підземні школи.

"І будемо розпочинати з 1 вересня навчання дітей", - підсумував посадовець.

Наскільки важливим є метро для Харкова

Варто зазначити, що раніше Терехов нагадав громадянам, що харківське метро - це більше, ніж просто зручний і швидкий транспорт.

"Сьогодні підземка - ще й головне укриття, наша школа, концертна зала, місце для головної ялинки Харкова, місце зустрічей і єдності", - написав він у своєму Facebook.

Очільник міста додав, що в перші місяці війни понад 160 тисяч людей щодня жили у підземці.

"На платформах і у вагонах народжувалися діти, лунала музика, святкували весілля. Метро стало домом, який ворог не міг зруйнувати, а люди, яки в ньому шукали прихистку - стали родиною", - додав посадовець і подякував кожному, хто долучився до створення та розвитку підземки.

Чи будуть лінійки на 1 вересня у школах Харкова: що каже мерПублікація Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)

Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що в Україні з'явиться 150 підземних шкіл до кінця 2025 року.

Тим часом Кабінет міністрів визначив, що навчальний рік 2025-2026 у школах України розпочнеться 1 вересня й триватиме до 30 червня.

Читайте також, яким буде дистанційне навчання цього року й для кого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Школа Навчальний рік День знань Діти Свята Учні
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили