Чи будуть країни НАТО збивати російські літаки-порушники: що говорить Рубіо

Країни НАТО планують знищувати тільки ті російські літаки-порушники, які атакують їхню територію.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв'ю CBS News.
Держсекретаря запитали, чи готові США брати участь у знищенні російських літаків, які порушують повітряний простір Північноатлантичного альянсу.
Рубіо стверджує, що навряд чи хтось із чиновників країн НАТО говорив про збиття російських літаків, якщо тільки вони не атакують.
"Те, що ми бачили, - це відповідь НАТО на ці вторгнення так, як ми реагуємо завжди: коли вони входять до вашого повітряного простору або зони оборони, ви піднімаєте сили і перехоплюєте їх. Саме це і робить НАТО, і НАТО продовжуватиме це робити", - додав держсекретар.
Він також нагадав, що на засіданні Радбезу ООН постійний представник США при ООН Майк Волтц дав зрозуміти, що США працюватимуть із союзниками, щоб захищати "кожен дюйм" країн Альянсу.
Нагадаємо, минулого тижня в повітряний простір Естонії залетіли одразу три російські винищувачі МіГ-31. Це сталося після того, як дрони РФ вторглися в повітряний простір Польщі.
На цьому тлі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прямо попередив російських чиновників на засіданні Радбезу ООН, щоб вони не скаржилися, якщо російський дрон або літак зіб'ють після чергової такої провокації.
При цьому генсек НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про збиття таких літаків ухвалюватимуть "на основі розвідданих про рівень загрози".