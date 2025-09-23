Чи будуть країни НАТО збивати російські літаки-порушники: що говорить Рубіо

Держсекретаря запитали, чи готові США брати участь у знищенні російських літаків, які порушують повітряний простір Північноатлантичного альянсу.

Рубіо стверджує, що навряд чи хтось із чиновників країн НАТО говорив про збиття російських літаків, якщо тільки вони не атакують.

"Те, що ми бачили, - це відповідь НАТО на ці вторгнення так, як ми реагуємо завжди: коли вони входять до вашого повітряного простору або зони оборони, ви піднімаєте сили і перехоплюєте їх. Саме це і робить НАТО, і НАТО продовжуватиме це робити", - додав держсекретар.

Він також нагадав, що на засіданні Радбезу ООН постійний представник США при ООН Майк Волтц дав зрозуміти, що США працюватимуть із союзниками, щоб захищати "кожен дюйм" країн Альянсу.