Будут ли страны НАТО сбивать российские самолеты-нарушители: что говорит Рубио

Страны НАТО планируют уничтожать только те российские самолеты-нарушители, которые атакуют их территорию.
Как передает РБК-Украина, об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS News.
Госсекретаря спросили, готовы ли США участвовать в уничтожении российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Североатлантического альянса.
Рубио утверждает, что вряд ли кто-то из чиновников стран НАТО говорил о сбитии российских самолетов, если только они не атакуют.
"То, что мы видели, - это ответ НАТО на эти вторжения так, как мы реагируем всегда: когда они входят в ваше воздушное пространство или зону обороны, вы поднимаете силы и перехватываете их. Именно это и делает НАТО, и НАТО будет продолжать это делать", - добавил госсекретарь.
Он также напомнил, что на заседании Совбеза ООН постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц дал понять, что США будут работать с союзниками, чтобы защищать "каждый дюйм" стран Альянса.
Напомним, на прошлой неделе в воздушное пространство Эстонии залетели сразу три российских истребителя МиГ-31. Это произошло после того, как дроны РФ вторглись в воздушное пространство Польши.
На этом фоне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прямо предупредил российских чиновников на заседании Совбеза ООН, чтобы они не жаловались, если российский дрон или самолет собьют после очередной такой провокации.
При этом генсек НАТО Марк Рютте заявил, что решение о сбитии таких самолетов будут принимать "на основе разведданных об уровне угрозы".