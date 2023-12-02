Чи будуть в Києві святкування на Новий рік: що кажуть в КМДА

"Місто не витрачає бюджетні кошти на організацію та облаштування новорічних локацій. У столиці цьогоріч не буде жодних масових святкувань, зокрема розміщення ярмарок, фудкортів та атракціонів на головних площах країни не передбачено", - зазначила вона.

За словами Старостенко, біля головної ялинки заплановано встановити фотозону, де будуть розташовані кілька невеличких новорічних ялинок, прикрашених іграшками.

"Кожен охочий зможе взяти іграшку собі на згадку, але перед цим зробити благодійний внесок на підтримку Збройних сил України", - додала вона.

Заступниця голови КМДА додала, що київські заклади культури теж долучаються до святкувань. Зокрема, комунальні театри у грудні презентують різноманітні новорічні вистави.

"У музеях проведуть майстер-класи зі створення різдвяної атрибутики та дідуха, презентації українських стародавніх і сучасних колядок та ще багато різних мистецьких і благодійних проєктів. Бібліотеки теж не залишаються поза увагою: працівники організовують святкові флешмоби, благодійні акції, конкурси та майстер-класи для дітей", - заявила вона.

Новий календар

Нагадаємо, помісний собор Православної церкви України у липні 2023 року ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар.

Після переходу на новий календар віряни будуть відзначати деякі свята за новоюліанським стилем в інші дати.

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