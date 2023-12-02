Будут ли в Киеве празднования на Новый год: что говорят в КГГА

"Город не тратит бюджетные средства на организацию и обустройство новогодних локаций. В столице в этом году не будет никаких массовых празднований, в частности размещение ярмарок, фудкортов и аттракционов на главных площадях страны не предусмотрено", - отметила она.

По словам Старостенко, возле главной елки запланировано установить фотозону, где будут расположены несколько небольших новогодних елок, украшенных игрушками.

"Каждый желающий сможет взять игрушку себе на память, но перед этим сделать благотворительный взнос в поддержку Вооруженных сил Украины", - добавила она.

Заместитель председателя КГГА добавила, что киевские учреждения культуры тоже приобщаются к празднованию. В частности, коммунальные театры в декабре представляют различные новогодние представления.

"В музеях проведут мастер-классы по созданию рождественской атрибутики и дидуха, презентации украинских древних и современных колядок и еще много различных художественных и благотворительных проектов. Библиотеки тоже не остаются без внимания: работники организуют праздничные флешмобы, благотворительные акции, конкурсы и мастер-классы для детей", - заявила она.

Новый календарь

Напомним, поместный собор Православной церкви Украины в июле 2023 принял окончательное решение о переходе на новоюлианский календарь.

После перехода на новый календарь верующие будут отмечать некоторые праздники по новому лианскому стилю в другие даты.

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