Чи будуть індексовані доходи українців на рівень інфляції у 2023 році: роз’яснення Держпраці

Державний бюджет України на 2023 році передбачає зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення". Це стосується зарплат, пенсій, стипендій, аліментів та інших виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Державної служби з питань праці (Держпраці).
Як зазначили в Держпраці, усі роботодавці звільнені на 2023 рік від обов’язків щодо нарахування індексації заробітної плати.
Водночас зупинення дії закону "Про індексацію грошових доходів населення" торкнеться не лише заробітної плати, це стосуватиметься й усіх інших доходів фізичних осіб, які індексують за цим законом.
Зокрема:
"Разом з тим, власник або уповноважений ним орган може прийняти рішення про додаткові стимулюючі виплати у зв’язку з високим рівнем інфляції в Україні",- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, індексація грошових доходів населення - механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна повідомив, що індексація пенсій може відбутися у березні 2023 року.
У 2023 році на індексацію пенсій виділили майже 40 млрд гривень.